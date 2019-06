Neue Bauetappe soll maximal 12 Millionen Franken kosten

Als der Verwaltungsrat der Freienhof AG feststellte, dass die Kosten für die Umbauarbeiten nicht mehr tragbar sind, hat er letzten Herbst beschlossen, die Arbeiten zu stoppen und über die Bücher zu gehen. «Wir waren uns einig, dass wir nicht ein Projekt aus­lösen wollen, das in wenigen Jahren nur noch rote Zahlen schreibt», erklärte Verwaltungsratspräsident Corrado Pardini den 58'084 Aktien vertretenden 150 Stimmberechtigten an der Generalversammlung. Als Erstes lag ihm am Herzen, eine Gedenkminute für den im November verstorbenen früheren Verwaltungsratspräsidenten Fritz Reimann einzulegen. «Der Freienhof und dieser Saal, in dem wir uns befinden, wären ohne ihn nicht so, wie sie heute sind», so Pardini.