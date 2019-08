Montessori-Schule zieht um und baut Angebot aus

Doppelt so viel Platz

«Wir ziehen mit der ganzen Einrichtung in ein Haus an die Rütlistrasse 21 gleich neben der MUR-Halle», sagt Nadia Minder. Am neuen Standort verfüge die Schule über doppelt so viel Platz wie bisher: So besitzt das Haus, das die Children’s Community erwerben konnte, auch einen sehr grossen Garten mit einem Spielplatz und der Möglichkeit, Gemüse anzupflanzen, «etwas, das sehr wichtig in der Montessori-Pädagogik ist», wie Nadia Minder sagt. So würden sich die Kinder, welche dreisprachig betreut werden, intensiv mit sich und ihrer Umwelt auseinandersetzen.

Private Schule

Die Children’s Community Montessori Thun ist eine private Tagesschule und die einzige von der Assoziation Montessori Schweiz anerkannte Einrichtung im Berner Oberland. Die Kosten für die Betreuung pro Monat und Kind bewegen sich je nach Stufe zwischen 750 und 900 Franken.

Die Eltern können das Betreuungsangebot im Vorschulalter und teilweise auch im Kindergarten nach ihren Wünschen zusammenstellen: «Für Familien, die aus Grindelwald oder Bern kommen, kann es zum Beispiel von Vorteil sein, wenn sie das Kindergartenpensum auf drei Tage in der Woche konzentrieren können», sagt Nadia Minder. Für das Schulangebot allerdings müssten die Kinder jeden Tag an der Rütlistrasse sein.

Neben den erwähnten Angeboten können Kinder an den Nachmittagen auch Kochkurse besuchen oder sich im Atelier kreativ betätigen. Hinzu kommen Angebote wie das einer Spiel- und Waldgruppe oder von musikalischer Früherziehung.

Tag der offenen Tür: Freitag, 9. August, von 10 bis 11 Uhr an der Rütlistrasse 21 in Thun.