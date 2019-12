Metzgerei schliesst – wird das Haus abgerissen?

Das Geschäft rentiert nicht mehr und wird Ende Jahr geschlossen. Foto: Nelly Kolb

Die Gründe sieht er in den allgemeinen Problemen des Detailhandels, dem Einkaufstourismus und dem unter Beschuss stehenden Fleischkonsum. Auch die aufgehobenen Parkplätze in der Innenstadt tragen zu kontinuierlich sinkenden Kundenfrequenzen bei. Trotz intensiver Suche hat Gfeller keinen Nachfolger gefunden. Die meisten der fünf Angestellten, so Gfeller, hätten bereits eine Lösung gefunden, anderen sei man für eine solche behilflich.

Das Problem Befristung

Verhandlungen für eine Nachmiete wurden unter anderen mit der Metzgerei Dorfplatz Zentrum Seftigen geführt. Diese wäre, so ist dort zu erfahren, gerne eingestiegen; weil die Metzger als einstige Mitarbeiter eine Beziehung zur Metzgerei im Bälliz hatten, ihr Produktionsbereich noch Kapazität hätte und die nächste Generation hätte einbezogen werden können. Aber die auf fünf Jahre befristete Mietmöglichkeit hätte nicht dazu ausgereicht, die nötigen Investitionen, namentlich Anpassungen an die aktuelle Gesetzgebung, zu amortisieren. Das war auch für andere Interessenten ein Problem. Deshalb wurde man sich nicht handelseinig.

Die Pensionskasse der Frutiger AG hat die drei Wüthrich-Gebäude im Bälliz 55, 57 und 59 im Jahr 2011 gekauft. «Vertiefte Abklärungen haben ergeben, dass die Bausubstanz des 1928 erbauten Eckgebäudes marode und zum Teil in baufälligem Zustand ist», schildert Matthias Hauswirth, Leiter Immobilienentwicklung. So können etwa die Obergeschosse nicht mehr genutzt und vermietet werden.

Man ermittle nun in Zusammenarbeit mit Architekten, Denkmalpflege und Stadt, welches die vorteilhafteste Lösung sei. Das Gebäude ist zwar erhaltens-, aber nicht zwingend schützenswert. Das heisst, es wäre selbst ein Abbruch und Neubau denkbar und rechtens. Aus Sicht der Denkmalpflege sollte dagegen die angrenzende niedrige Häuserzeile mit den Nummern 55 und 57 integral erhalten und saniert werden. Diese Hintergründe erklären die Mietbefristung.