Aeschbacher mit drittem Regionalfestsieg in Folge

Einzig im Anschwingen musste der Festsieger Matthias Aeschbacher gegen seinen späteren Schlussganggegner die Punkte teilen. In den folgenden vier Gängen liess der Emmentaler nichts mehr anbrennen und holte sich die maximale Punktezahl. Ebenfalls Kilian von Weissenfluh zeigte in Aeschiried, dass er nicht zu Unrecht in Zug einen Spitzenrang herausgeschwungen hat. Besonders in technischer Hinsicht hat sich der Hasliberger stark verbessert. Patrick Schenk, der im ersten Gang den Neueidgenossen Thomas Inniger bezwingen konnte, verscherzte sich das Spitzenresultat mit einer Niederlage im sechsten Gang gegen Philipp Aellen.