Mann verstirbt nach Selbstunfall

Am Freitagabend ist ein Mann in Heimenschwand bei einem Selbstunfall ums Leben gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, kam es kurz nach 20 Uhr zu dem Unfall. Der Mann war von Steffisburg auf der Bomatt in Richtung Heimenschwand unterwegs, als sein Fahrzeug in einer Linkskurve von der Strasse abkam und in einen Baum prallte. Das Auto überschlug sich und blieb in einem Graben auf dem Dach liegen.