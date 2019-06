Lerchenfeld via Uetendorf

Nach dem Verlegen der Fernwärmeleitungen laufen vom 24. Juni bis am 24. August im Bereich Kreuzung Waldeck die Bauarbeiten für die Gas- und Wasserleitungen der Energie Thun AG und die Strassensanierung.

Dazu gehören der Kreiselbau und eine neue Bushaltestelle auf der Lerchenfeldstrasse. Um die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten, wird von Montag bis Freitag von 5 bis 23 Uhr im Zweischichtbetrieb und am Samstag von 7 bis 12 Uhr gearbeitet, schreibt die Stadt Thun in einer Mitteilung.