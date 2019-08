Leben im Selve-Park – dank Musik

In Buenos Aires haben die zwei Architekturstudenten Juan Martin Roldan und Mateo Nuss 2017, auf Einladung des Thuner Künstlers Hanswalter Graf, einen kleinen Musikpavillon realisiert – mit integrierten Silhouetten von drei Thuner Wahrzeichen und im typischen Türkisfarbton des Aarewassers bemalt. Ein originalgetreuer Nachbau dieses Pavillons war erstmals 2018 in Thun im Einsatz und wird auch in diesem Jahr die Bühne und Kulisse für die Open-Air-Konzerte sein.