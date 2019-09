Langenthal in Thuner Hand

Fähnchen verteidigt

Drei Stunden später im Langenthaler Stadion Hard: Die Thuner Kadettinnen und Kadetten sind schon von weitem an ihren roten Leibchen zu erkennen. Eine Gruppe ist beim Sprint, andere Kadettinnen und Kadetten messen sich bei Weitwurf, Kugelstossen, Weit- und Hochsprung – der leichtathletische Mehrkampf ist in vollem Gang. Den Abschluss bildet der 1000-Meter-Geländelauf. Das Ziel erreichen die Kinder abgekämpft und nach Atem ringend – doch am Ende sind viele zufriedene Gesichter auszumachen.

In sieben Alterskategorien stehen die Thuner zuoberst auf dem Podest: Es sind Shanya Bürki (M14), Linda Zoë Bichsel (M15), Tim Hunziker (K10), Mael Schärz (K11), Rapahel Baumann (K13), Henri Lüber (K14) und Hauptmann Nico Hunziker (K15). Mit den vielen guten Leistungen gelingt es den Thuner Kadetten sogar, das Mehrkampffähnchen zu verteidigen.

Erfolg auch beim Stadtlauf

Und schon kurz darauf steht der nächste Höhepunkt an: die Stadtlaufstafetten. Tosender Lärm begleitet die Läuferinnen und Läufer auf ihren Runden durch die Altstadt. In einem dramatischen Endspurt gelingt es der Thuner Schlussläuferin, die Murtnerin kurz vor dem Ziel zu überholen und so den Sieg für Thun zu holen. Dank des Sieges der Mädchen und des zweiten Rangs der Knaben gewinnen die Thuner schliesslich auch das Stadtlauffähnchen.

Schwimmen in Thuner Hand

Nach einer kurzen Nacht werden am Sonntagmorgen die Fussball-, OL- und Schwimmwettkämpfe im Freien sowie die Handball-, Volley-, Badminton-, Tennis- und Tischtenniswettkämpfe in verschiedenen Hallen durchgeführt. Bei den Spielen können die Thunerinnen und Thuner insbesondere im Fuss- und im Handball tolle Erfolge verzeichnen. Und bei den Schwimmwettkämpfen werden so gute Resultate erzielt wie seit Jahren nicht mehr. Wären nicht bereits zwei Fähnchen erfolgreich errungen worden, wäre auch das Schwimmfähnchen mit nach Thun gekommen.