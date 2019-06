Kühle Analyse statt wilde Romantik

Bloss: Geht es um die Sicherheit von Anwohnern, Marktbesuchern und Verkehrsteilnehmern, ist Romantik fehl am Platz. Dass die Verantwortlichen sich für die Zukunft es Chrischtchindlimärit kühl von Fakten leiten lassen anstatt von wilder Romantik, ist richtig.

Plus: Sollten die Kritiker recht behalten und die Besucherzahlen am Chrischtchindlimärit einbrechen, besteht immer noch die Möglichkeit, das Marktreglement wieder so zu ändern, dass der Chrischtchindlimärit in einer Grösse entsprechend den Anfängen wieder zu selben zurückkehrt.