Kormorane dürfen abgeschossen werden

Maximal 20 Kormorane darf die kantonale Wildhut in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. März 2020 in der Schadau am unteren Ende des Thunersees abschiessen. Gegen die Verfügung des Jagdinspektorats von Mitte November sind bis zum Ablauf der Frist keine Beschwerden bei der Volkswirtschaftsdirektion eingegangen, wie eine Mediensprecherin der Direktion auf Anfrage erklärt.