Komiker unterhielten zum Jubiläum

Während des sechsstündigen Anlasses genossen die Gäste ausserdem einen Auftritt der Schülerband, einen Einblick in die Geschichte der Schule, eine Seerundfahrt mit Nachtessen. Peter Siegenthaler (SP), Vize-Stadtpräsident der Stadt Thun, und Caroline Stähli, Schulinspektorin, überbrachten Grussbotschaften.

Einige Schülerinnen und Schüler führten zudem ein eigens für das Jubiläum einstudiertes Theater auf und forderten dabei die Gäste dazu auf, herauszufinden, ob der Unterricht früher besser war oder heute ist – und das, obwohl laut der Theatergruppe die meisten Anwesenden eher nach «früher» ausgesehen hätten.

Auf Mädchensuche

In der langen Geschichte der OSL Thun hat sich viel verändert. So auch die Trennung der Geschlechter in den Thuner Oberstufenschulen. Diese Trennung hat Schulleiter Roland Pfäffli auch noch miterlebt. «In der pubertären Phase haben wir uns dann natürlich nach Mädchen umgeschaut, die wir entweder im Strandbad, auf der Eisbahn oder auf dem Fliederweg hinter der Oberstufenschule getroffen haben, der zum absoluten Hotspot wurde», erinnert sich Roland Pfäffli an seine eigene Jugend. «Das stimmt nicht! Das war kein Hotspot, sondern ein Spiessrutenlauf!», antwortete Gerhard Tschan alias Jegerlehner.

Er und Michel Gsell (Schertenlaib) erzählten daraufhin von ihren eigenen Erfahrungen mit den Mädchen aus der ehemaligen Mädchensekundarschule –beziehungsweise heutigen OSL Thun. «Als Schüler des Progymnasiums durften wir nicht zu den Mädchen gehen, doch dann hatten Schertenlaib und ich eine Idee: Wir gehen doch in die Kochschule!», erklärte Gerhard Tschan.

«Das ging aber auch in die Hose, denn immer wenn wir in der Mädchensekundarschule Kochschule hatten, waren die Mädchen entweder im Unterricht – oder waren schon längst zu Hause, wenn wir Mittag hatten.» Trotz diesen Umständen, so erzählte er weiter: «Logischerweise haben wir danach andere Pläne ausgeheckt.»