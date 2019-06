Kindergarten im Wohnhaus

Die Stadt Thun plant per Schuljahr 2020/21 einen neuen Kindergarten: Ein Wohnhaus an der Bleichestrasse soll für die Kindergartennutzung baulich angepasst werden, wie die Stadt mitteilt. Grund ist die interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat). Gemäss dieser sind alle Kinder, die am 1. August das vierte Lebensjahr vollendet haben, schulpflichtig.