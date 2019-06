Keine 1.-August-Feier auf Rathausplatz

Thunerinnen und Thuner, die an einer offiziellen Bundesfeier teilnehmen wollten, hatten bisher die Qual der Wahl: Entweder sie besuchten den Anlass auf der Lindermatte direkt am See oder aber jenen auf dem Rathausplatz in der Innenstadt. Letztere Option fällt dieses Jahr nun weg. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, unterstützt sie die Organisatoren der Feier auf der Lindermatte.