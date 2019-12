Kein Geld für das Thunfest?

Gestern verschickte der Thuner Gemeinderat die Liste der bewilligten Anlässe fürs Jahr 2020. Ein wichtiger fehlt darauf: Das Thunfest, das vom 7. bis zum 9.August geplant ist. «Über die Bewilligung und den Betrag an das Thunfest 2020 entscheidet die Stadt Anfangs des nächsten Jahres, wenn die finanziellen Auswirkungen des Thunfests 2019 geklärt und bereinigt sind», heisst es in der Mitteilung der Stadt. «Die Bewilligung für die Benutzung des öffentlichen Grunds werden wir in ein paar Tagen, vermutlich Anfang Januar, erteilen», führte Sicherheitsvorsteher Peter Siegenthaler (SP) aus.