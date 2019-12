Jürg Marti tritt bei der Verkehrskonferenz ab

«Das sind ja fast schon sowjetische Verhältnisse», erklärte Jürg Marti an der Versammlung der Regionalen Verkehrskonferenz (RVK) in der alten Reithalle der Expo Thun. Der Präsident kommentierte so die durchwegs einstimmigen Beschlüsse der Vertreterinnen und Vertreter aus dem Entwicklungsraum Thun, des Kandertals und der Region Obersimmental Saanenland. Diese genehmigten eine Senkung des Beitragssatzes um einen Zehntel auf noch 0,7 Prozent im Voranschlag für 2020.