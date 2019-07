Jassbach: Erkrankte Soldaten können in Urlaub entlassen werden

Dies bestätigte Armeesprecher Stefan Reist am Freitagmorgen auf Anfrage. «Um 13 Uhr ist Abtreten, danach wird nur noch die Sonntagswache in der Kaserne anwesend sein», sagte Reist. Auch den vier Personen, die sich gestern in kritischem Zustand befunden hätten, gehe es besser.

Sie seien dehydriert gewesen, hätten Durchfall gehabt und erbrochen. «Bei ihnen ist einfach alles zusammengekommen», sagte Reist. Ihr kritischer Zustand sei aber eher eine vorsichtige Beurteilung gewesen.