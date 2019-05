In 100 Jahren hat sich viel verändert

Sicher waren die Zeiten in den Kriegsjahren und danach sehr bewegt, doch fehlen zum Teil Protokolle, und bis ins Jahr 1948 fanden (wie früher schon 1925 bis 1928) keine Versammlungen statt. Nicht wie im Unterland, wo die Landis von den Bauern Waren angenommen hatten, wurden in Därstetten Waren gehandelt.

Es war wie ein Reservoir: Es wurde eingekauft, und die Waren den Bauern zur Verfügung gestellt. Es hatte, solange der Vorrat ausreichte, mehr hat es nicht gegeben. Nach Bedarf wurde zum Beispiel Heu gekauft und dann den Bauern angeboten.

Aus dem Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften VLG, heute Landi, entstanden fünf Unterverbände, in Bern Haus und Garten, in Basel vor allem Dünger, in der Zentralschweiz Futtermittel, in der Westschweiz Getreide und Stroh und in der Ostschweiz Lebensmittel. In Därstetten entschloss sich die Landi, 1989 in das Geschäftsfeld der Lebensmittel einzusteigen. Ein entsprechender Anbau wurde erstellt.

Die Landi ist heute zusammen mit andern Geschäften wie Mosterei Ramseier, Grossmetzgerei Suter, Volg oder Agrola mit der Fenaco (Fédération nationale coopération agriculture) verbunden, die sich zur Aufgabe stellt, Waren von Bauern zum Wiederverkauf zu vermitteln.

Eine neue Zeit beginnt

2004/05 kam eine Reihe von Problemen auf die Landi Därstetten zu. Eine neue Kühlanlage musste installiert werden, und in den Bereichen Arbeitsbedingungen sowie Lebensmittelkontrolle wurde ebenfalls vieles bemängelt. Da diese Probleme und die damit verbundene Arbeit die Kapazität der damaligen Geschäftsführung überstieg, wurde diese an die Landi Diemtigtal übergeben.

Bereits am 1. Oktober 2005 wurde dann Jürg Knutti als neuer Standortleiter eingesetzt, der die Geschicke der Landi Därstetten bis heute begleitet. Inzwischen ist er Leiter des Detailhandels der Landi Simmental-Saanenland, der auch die Geschäfte in Zweisimmen, Gstaad und Lenk angehören. Die Fusion wurde 2014 vollzogen.