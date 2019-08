Hoffen auf die perfekte Welle

Julian Meienberg sitzt auf dem Waisenhausplatz vor einem Kaffee und hält einen kurzen Schwatz mit einem Surferkollegen, dem das Wasser noch vom Neoprenanzug tropft. Der Medienverantwortliche des River Surf Jam hat den Platz, der am Samstag zum zweiten Mal nach 2018 von der Surf-Community in Beschlag genommen wird, in der Medienmitteilung kurzum in Hawaiisenhausplatz umbenannt.