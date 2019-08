«Historischer Tag in Thuns Brückengeschichte» im April 1971

Eine Sinne(s)täuschung? Nein, das historische Bild zeigt tatsächlich eine doppelte Sinnebrücke. Am 6. April 1971 berichtete das «Thuner Tagblatt» unter dem Titel «Ein historischer Tag in Thuns Brückengeschichte» davon, wie die alte Sinnebrücke von der neuen verdrängt wurde. Letztere war zuvor direkt neben der Vorgängerin erstellt worden. Vor zahlreichen Schaulustigen schoben ab 11 Uhr zwei Spezialpressen mit je 15 bis 20 Tonnen Presskraft den neuen Aareübergang an den alten heran. Danach wurden beide Brücken zusammen jeweils 15-Zentimeter-weise aareabwärts verschoben.