Hier soll es 2020 eine blaue Welle geben

Ein weiteres Element des Projekts: In Längsrichtung und im Einmündungsbereich des Bälliz sollen die Trottoirflächen vergrössert werden. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich von Mai bis Juli 2020. Die Zufahrt ins Bälliz und in die Freienhofgasse sowie die Durchfahrt Richtung Lauitor bleiben jederzeit möglich. Stadteinwärts werden die STI-Busse während der Bauzeit über Burg-, Graben- und Aarestrasse umgeleitet.

In den Stadtratsunterlagen sind auch bereits Details zur nächsten Etappe vom Bälliz zum Lauitor ersichtlich. So ist neu ein Fussgängerstreifen beim Treppenaufstieg vom Aarequai vorgesehen. Die Durchfahrt derBusse wird an der Ecke Freienhofgasse / Obere Hauptgasse weiterhin mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Der Veloabstellplatz an der Oberen Hauptgasse bleibt bestehen, jener in der Freienhofgasse wird hingegen aufgehoben. Als Ersatz dienen zwei Veloabstellplätze auf der gegenüberliegenden Strassenseite sowie neu im Einmündungsbereich zum Bälliz. Laut Gemeinderat werde dadurch die Anzahl Plätze verdoppelt.

Warenanlieferungen seien auch künftig im gesamten Projektperimeter möglich. Für die Geschäfte an der Oberen Hauptgasse werde die ehemalige Parkbucht zur Anlieferungsfläche. Parkplätze für den motorisierten Verkehr wird es auf dem gesamten Projektabschnitt nicht mehr geben.

Bund und Kanton zahlen mit

In den Kosten von 2,91 Millionen Franken ist der gesamte Abschnitt Maulbeerplatz bis Lauitor enthalten – allerdings ohne den Ersatz der Sinnebrücke, für die ein separates Projekt ausgearbeitet wird. Weil die neue Strassenraumgestaltung eine flankierende Massnahme zum Bypass Thun-Nord ist, beteiligen sich an den Kosten sowohl der Bund (40 Prozent der anrechenbaren Kosten) wie auch der Kanton (35 Prozent der danach verbleibenden anrechenbaren Kosten).

Laut Medienmitteilung der Stadt kommen zu den 2,91 Millionen weitere Beträge hinzu: 285'000 Franken für die Bushaltestellen (vgl. Kasten) und 405'000 Franken für eine neue Regenwasserleitung in der Oberen Hauptgasse und der Freienhofgasse. Dabei handelt es sich um sogenannt gebundene Ausgaben, über die der Gemeinderat in eigener Kompetenz entscheiden kann.