In Steffisburg entstehen 89 neue Wohnungen

«Was vor sechs Jahren begann, wird jetzt konkret», sagte Steffisburgs Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP). Zur obligaten und meist symbolischen Schaufel griffen er und Bauherren wie auch Baumeister am Donnerstag am Spatenstich zur Wohnüberbauung Scheidgasse. Die Baumaschinen hatten bereits vorgesorgt und Wiese und Humus auf dem Areal hinter dem einstigen Restaurant Bären abgetragen. Mit dem Spatenstich fiel der Startschuss für den Bau von 89 Mietwohnungen und einer kleineren Gewerbefläche. «Ich bin überzeugt, damit erreichen wir im Oberdorf eine Attraktivitätssteigerung», so der Gemeindepräsident weiter.