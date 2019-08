Heute wird 25-mal mehr ausgeliehen

12.8.1969 Willi Waber, Lehrer in Thun, zeigt in der Galerie Aarequai rund 30 Acryl- und Gouache-Arbeiten aus seiner jüngsten Schaffensperiode. Es handelt sich um Landschaftsbilder, Stillleben und Stimmungsbilder, die durch die Verwendung der leuchtenden Acrylfarben eine besondere Note erhalten.

13.8.1969 Im Neubau an der Länggasse 13 wurde das neue Geschäft Stradex eröffnet. Das Unternehmen, geschaffen von Martin Kobel, Bern, verkauft Spezialzubehör für Autos, wie breite Felgen, Sport-Kits usw. Xaver Perrot, Rennfahrer, verteilte Autogramme. Geschäftsführer ist P. Balmer aus Spiez.

13.8.1969 Die Ausstellung «Schweizer Schützen seit 500 Jahren» im Schloss Schadau wurde von einem Dieb oder einem fanatischen Sammler besucht. Aus einer Glasvitrine wurden an die 30 Medaillen und Münzen gestohlen. Die weniger wertvollen Stücke wurden zurückgelassen, was darauf schliessen lässt, dass der Dieb ein Kenner war.

18.8.1969 Zum Saisonauftakt gewann der FC Thun im Stadion Lachen gegen Burgdorf mit 5:1 Toren. Der FC Thun spielte mit folgenden Spielern: Latour; Gerber R., Liechti, Studer, Gfeller; Schwager, H. Liechti, Bigler, Zahnd, Rohrschneider (D) und Luder.

20.8.1969 Im Juli meldeten sich 13 stellenlose Personen, von denen keine versichert war.

25.8.1969 Ernst Turtschi, eidg. dipl. Malermeister, eröffnete am Reitweg 7 ein neues Do-it-yourself-Center für Farben und Lacke. Der bis jetzt speziell auf Privatkundschaft und Neubauten ausgerichtete Betrieb will damit einem grösseren Kundenkreis dienen. Das Malergeschäft arbeitet bereits in der 3. Generation.

26.8.1969 Der Aero-Club der Schweiz, Sektion Berner Oberland, Thun, weihte den neuen Flugzeughangar auf dem Flugplatz Thun ein. 5 bis 6 Flugzeuge haben in der neuen Halle Platz. Die vor 37 Jahren gegründete Sektion zählt heute 160 Mitglieder, darunter 55 Motorpiloten und 30 Segelflieger. An Flugmaterial werden 4 sek­tionseigene und 5 private Motorflugzeuge, 5 Segelflugzeuge und 1 Schlepper genannt.