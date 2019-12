Hatte er sexuelle Absichten?

Vor einem Jahr wurde er vom Regionalgericht Oberland in Thun wegen versuchter sexueller Nötigung, versuchter sexueller Handlungen mit Kindern und weiterer Delikte zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Weil der Beschuldigte gegen das Urteil Berufung anmeldete, wurde der Fall gestern Freitag am Obergericht in Bern verhandelt.

Ein Opfer der Justiz?

«Ich wollte dem Mädchen nichts zuleide tun», beteuerte der Beschuldigte gleich zu Beginn der Einvernahme. Er sei ein Opfer der Justiz geworden, monierte er. Er gab zwar zu, dass er Masochist ist. Den Vorwurf, dem Mädchen gegenüber sexuelle Absichten gehabt zu haben, bestritt er jedoch vehement. Der Beschuldigte räumte indes ein, dass es wegen der Kollision zu tätlichen Auseinandersetzungen gekommen sei.

Befragt wurde auch ein Sachverständiger, der ein psychiatrisches Gutachten verfasst hatte. Demnach leidet der Mann an einer schweren Persönlichkeitsstörung. Aufgrund der Analysen müsse davon ausgegangen werden, dass ein sexuelles Motiv vorgelegen habe. Er stuft die Rückfallgefahr als hoch ein und erachtet eine stationäre therapeutische Massnahme als unabdingbar.

War es ein Unfall?

«Es liegen keinerlei Beweise für sexuelle Absichten meines Mandanten vor», argumentierte dagegen der Verteidiger. Die Kollision sei als Unfall zu taxieren. Sexuelle Übergriffe habe es keine gegeben. Hart ins Gericht ging der Verteidiger mit dem psychiatrischen Gutachten, welches er als unqualifiziert bezeichnete.

Im Sinne von «In dubio pro reo» beantragte er Freisprüche oder Einstellung von Verfahren sowie eine Entschädigung seines Klienten für die zu Unrecht ausgestandene Haft. Eine andere Tonart schlug die Staatsanwältin an. «Die Aussagen des Opfers sind glaubhaft, während jene des Beschuldigten zum Teil sehr widersprüchlich sind», stellte sie fest. Viele davon bezeichnete sie als Schutzbehauptungen. Deshalb seien die Schuldsprüche der Vorinstanz zu bestätigen.

Neben den Sexualdelikten kommen mehrfacher Diebstahl, mehrfache Pornografie und Vergehen gegen das Waffengesetz hinzu. Die Staatsanwältin beantragte eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren unter Anrechnung der Haft von 843 Tagen und eine stationäre Therapie. Das Urteil wird am 24. Dezember eröffnet. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.