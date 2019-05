Hanspeter Latour, Ursula Haller und Hansueli von Allmen erinnern sich

Den Cupfinal im Jahr 1955 zwischen dem FC Thun und La Chaux-de-Fonds verfolgte ein achtjähriger Knirps aufgeregt am Radio mit. Sein Name: Hanspeter Latour .

Der spätere Trainer von Thun, GC und Köln muss nicht lange in den Erinnerungen kramen – sie sind auch 64 Jahre später noch frisch: «Es war die Zeit, als Thun zum ersten Mal in der obersten Liga spielte, ein Jahr zuvor war die deutsche Nationalmannschaft während der WM in Spiez; es ballte sich etwas zusammen: Fussball war in der Region ein Thema wie nie zuvor.»