Hängebrücke spaltet das Dorf

«Der Gemeinderat steht hinter dem Projekt», sagte Gemeindepräsident Philippe Tobler (SVP) am Montagabend, als er an der Gemeindeversammlung in Oberhofen zum mit Spannung erwarteten Traktandum überleitete. Angesprochen war damit die Absicht der Frutiger AG, der Gemeinde zum Anlass des 150-Jahr-Firmenjubiläums eine Hängebrücke über den Riderbach zu schenken.