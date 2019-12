Gutes Gefühl trotz roten Zahlen

Dies bei einem Gesamtaufwand von knapp 665'000 Franken und unveränderter Steueranlage von 1,80 Einheiten. Wie Gemeinderat Jörg Tschanz ausführte, dürfte 2020 der Steuerertrag gegenüber dem Vorjahr zwar um rund 18'700 Franken zunehmen. «Im Gegenzug sinkt aber der Finanzausgleich um 14'600 Franken», erläuterte der Finanzvorsteher.

Zudem würden auch die Schülerbeiträge an die Schule linke Zulg ansteigen. «Mit dem Wechsel der Gemeinde Schwendibach zu Steffisburg sinken die Schülerzahlen, die Anzahl Klassen bleibt aber gleich», begründete Tschanz die Kostensteigerung. Mit dem neuen Anschluss an die ARA Thunersee werden ab 2020 im Weiteren erstmals Betriebsbeiträge an den ARA-Verband in der Höhe von 5600 Franken fällig.

Für den ARA-Anschluss hatten die Bürger im Herbst 2017 einen Kredit von 497'000 Franken gesprochen. Damit wird sich die Gemeinde von ihrer 1998 als Schilffeld eigens angelegten natürlichen Wurzelkläranlage trennen. Der neue ARA-Anschluss hat eine Gebührenerhöhung zur Folge. So steigt zum Beispiel die Grundgebühr von bisher 160 Franken neu auf 175 Franken.

Zudem wird die Verbrauchergebühr pro Person von 80 auf 85 Franken angepasst und neu eine pauschale, wiederkehrende Regenabwassergebühr pro Gebäude eingeführt. Letztere sorgte an der Versammlung denn auch für einige Diskussionen. Ein Bürger stufte diese als ungerecht ein. Das Budget wurde von den 24 Versammlungsteilnehmern (14 Prozent der Stimmberechtigten) oppositionslos gutgeheissen.

Investitionen stehen an

Nach dem Bau der ARA-Leitung stehen gemäss Finanzplan bis 2024 weitere Investitionen an. So ist im nächsten Jahr die Sanierung der Bruchgutstrasse für 249'000 Franken vorgesehen. Zudem sind 21'000 Franken für die Ortsplanung und rund 200'000 Franken für die Sanierung der Dorfstrasse eingestellt. Über den ganzen Planungszeitraum erwartet die Gemeinde defizitäre Rechnungsabschlüsse im Umfang von 1,5 bis 2 Steuerzehntel oder anders ausgedrückt einen Fehlbetrag von 120'000 Franken.

«Dank vorhandener Reserven ist dieser tragbar», hielt die Gemeindepräsidentin fest. Für Kritik sorgte schliesslich der Gemeinderatsbeschluss, sich als Gemeinde für die Periode 2019/2020 aus Kostengründen das letzte Mal an den Defizitkosten des Angebotes der SBB-Tageskarten zu beteiligen.