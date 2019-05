Auch Ramona Schuller findet den Anlass cool: «Der Frauen-Rugby-Tag ist eine super Sache.» An der Sportart schätzt sie nicht nur die bekannte «3. Halbzeit», die am Sonntag nach dem Plauschturnier auf dem Mühleplatz in der Innenstadt bis spät in die Nacht zelebriert wurde.

Die 20-Jährige spielt seit drei Jahren Rugby: «Mein Freund ist rugbybegeistert und hat mich auf die Idee gebracht», erklärt sie. Heute liebt sie die Sportart, bei der sie sich völlig auspowern kann. «Mir gefällt das Spiel, vor allem auch, weil es Körperkontakt nicht ausschliesst, sondern davon lebt», erklärt Ramona Schuller heute die Motivation für ihr doch etwas aussergewöhnliches Hobby.

Mit Teamspirit zum Erfolg

«Auf dem Feld sind sie böse, neben dem Feld aber umso friedlicher», bemerkt eine Teilnehmerin. Dieser Teamspirit, der die ganze Szene durchdringt, schätzen alle Besucherinnen und Teilnehmer.

«Im Rugby kämpft man wortwörtlich füreinander», erklärt Christa Herrmann, «daraus entsteht eine extrem enge Verbindung.» Diese Verbindung erleben am vergangenen Samstag Spielerinnen aus verschiedensten Teilen der Schweiz.

Ob Lausanne, Uri, Zürich, Bern, Zug, Jura oder Uri – viele Kantone sind vertreten. Sprachbarrieren sind am Plauschturnier keine auszumachen. «Go girl» verstehen alle, von der 15-Jährigen aus Lausanne, die das erste Mal Rugby spielt, bis zu der 35-jährigen erfahrenen Spielerin aus Zürich.