Glacevelo-Betreiber reichen Petition ein

Die Sammlung sei sehr gut, einfach und mit viel positiver Energie vor sich gegangen. «In (für Thun) rekordverdächtigem Zeitraum von Mitte Juli bis Mitte September kamen 1644 unterstützende Stimmen aus der Bevölkerung zusammen», steht in der Mitteilung weiter. «Leute klingelten an meiner Haustür, riefen mich an oder stoppten uns auf der Strasse – die Petition wurde so zum Selbstläufer», lässt sich Lukas Külling zitieren.

Im Juni hatte die Stadt angekündigt, den Betreibern der Glacevelos künftig keine Verkaufs­bewilligung im Schadau- und im Bonstettenpark mehr zu erteilen. Kurze Zeit später zog auch die Gemeinde Hilterfingen mit dem Aufruf nach, das Glaceverkaufen in der Hüneggkurve künftig zu unterlassen.