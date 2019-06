GGR entscheidet über Märit-Züglete

Was 1992 im Kleinen anfing, hat sich über die Jahre zum veritablen Grossevent mit Strahlkraft weit über die Region hinaus entwickelt: Der Chrischtchindlimärit in Steffisburg zieht mittlerweile pro Jahr rund 20000 Besucher an. Dieses Wachstum hat Folgen: 2015 musste die STI den Betrieb auf der Dorfstrasse einstellen und seither Ersatzbusse zur Erschliessung des Zulgtals anbieten.