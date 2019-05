Gemeinderat wehrt sich gegen Vorwürfe

Das Vorgehen war äusserst ungewöhnlich: Die parlamentarische Sachkommission Stadtentwicklung sah sich im Dezember 2018 veranlasst, eine Motion einzureichen – ein Vorgang, wie es ihn in Thun zuvor noch nie gegeben hatte. Der Grund war, dass sich die Kommission am mangelnden Fortschritt beim geplanten neuen Weg für Velofahrer und Fussgänger vom Bahnhof via Selve ins Schwäbis störte (wir berichteten).