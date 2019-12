Geld für Kindergarten, Schutz für Frauen

«Es war ein Jahr des Fortschritts im Kampf gegen die bittere Armut von vaterlosen Familien und gegen die Unterdrückung von Frauen und Mädchen»: Franziska Reid-Bovisi bringt als Präsidentin der Stiftung Silvias Kinderhilfe in ihrem Vorwort des neusten «Good News» den Kern ihres Einsatzes auf den Punkt. In der 34. Ausgabe des eigenen Magazins der Stiftung zeigt sie sich erfreut über die positive Entwicklung der neusten Veränderungen. «Es zahlt sich aus», schreibt die Spiezerin, «dass wir uns seit 2017 mit kleineren und mittleren Organisationen in Sri Lanka vernetzen und gemeinsame Synergien nutzen.»