Fünf Jugendliche bei Streit verletzt

Fünf junge Männer sind in der Nacht auf Samstag bei einer Auseinandersetzung in Schwarzenegg verletzt worden. Einer von ihnen musste mit schweren Schnitt- und Stichverletzungen ins Spital geflogen werden.

Insgesamt sechs Jugendliche waren in einen Streit mit einer anderen Gruppe von jungen Männern verwickelt, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Sie fasste nach eigenen Angaben noch in der Nacht drei Männer im Alter von 22, 23 und 28 Jahren, die nach dem Vorfall im Auto Richtung Steffisburg davongefahren waren.