Frutiger AG baut 105-Tonnen-Turm

Leuchtend rot präsentieren sich tragende Metallteile, in gewohntem Grau markieren speziell gefertigte Betonplatten Fassadenteile, während Tische und Bar für die Inneneinrichtung in Gelb und Grün gehalten sind. Noch ist er nicht ganz fertig, der Turm, der derzeit in einer Werkhalle des Bauunternehmens Frutiger AG in Uetendorf im Entstehen ist. Zwei Stockwerke sind begehbar, an den restlichen dreien wird kräftig gearbeitet. Am Mittwoch stellte der Schweizerische Baumeisterverband sein künftiges Aushängeschild den Medien vor.