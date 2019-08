Feuchte Stellen in der Passage des Parkings

Seit einigen Wochen haben die Verantwortlichen des Schlossberg-Parkings mit Feuchtigkeitsproblemen zu kämpfen. «Wir wissen noch nicht, was die Ursache ist», sagt Andreas W. Maurer, Geschäftsführer der Parkhaus Thun AG. Es stünden mehrere Hypothesen im Raum. So kämen der hohe Grundwasserspiegel, die teilweise extremen Regenfälle, die externe Luftfeuchtigkeit und die dadurch verursachte Kondensation infrage. Vielleicht sei auch eine defekte Leitung am Ursprung des Übels. Sehr unwahrscheinlich sei, dass Wasser ins Parkhaus lief.