Ewig lockt der Niesen

«Der Niesen im Spiegel der Kunst» beeindruckt auf den ersten Blick durch sein repräsentatives Erscheinungsbild: circa 24 mal 28 Zentimeter gross, bei einer Dicke von gut 2 Zentimetern, wiegt es knapp 1,4 Kilo, was eine Folge des hochwertigen Papiers ist, das für Kunstbücher ein Muss ist.

Nicht abgehoben

Ein Coffee Table Book also? Eines jener Werke mit vielen Bildern und wenig Text, die gern auf Beistelltischchen zur Schau gestellt werden und dem Besucher vermitteln, dass hier ein kultivierter Geist zu Hause ist oder einer, der gern dafür gehalten werden möchte?

Nein: «Der Niesen im Spiegel der Kunst» hat zwar grosses Imponierpotenzial, aber auch einen wissenschaftlichen Anspruch, der in den fundierten, aber nie abgehobenen Texten der Kunsthistoriker Matthias Fischer, Rosmarie Hess (†) und Thomas Schmutz zum Ausdruck kommt. Das Buch illustriert, welche Bedeutung der Niesen «für die Verfasser literarischer und bildlicher Zeugnisse seit Beginn der Neuzeit hatte», wie es im Vorwort heisst.

Von einer umfassenden Bestandesaufnahme könne indes nicht Rede sein, da die Fülle an Künstlern und Werken schier nicht erfassbar sei. Egal: Die 172 Abbildungen auf 228 Seiten erlauben bereits einen sehr breiten kunsthistorischen Blick auf den Niesen, und die Texte helfen, die einzelnen Werke in einen grösseren Zusammenhang einzuordnen.

Wie der Fudschijama und der Kilimandscharo ist auch der Niesen mehr als bloss ein Berg. Durch seine klare Form, seine dominante Stellung in seiner Umgebung hat er eine mystische Komponente, die den Menschen seit Jahrhunderten in ihren Bann zog. Das Hauptkapitel im Buch zeigt, wie der Berg in sechs Jahrhunderten dargestellt wurde: auf klassische Weise, wie man es von den ganz alten Werken kennt, bis in die Moderne, wo er in Strömungen wie Expressionismus und Kubismus, abstrakter Malerei und Pop-Art Eingang fand.