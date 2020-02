Erster Schnee? Erste Schneeglöckchen!

Stichtag ist der 11.Februar: So spät wurde der erste Schnee in der Thuner Innenstadt im Winter 1989/1990 verzeichnet. Bestand hatte dieser Rekord genau 30 Jahre: Da eine geschlossene Schneedecke auch am Dienstag in der Kyburgstadt weit und breit nicht zu sehen war, ist der aktuelle Winter nun derjenige mit dem spätesten ersten Schnee.