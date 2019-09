Erneut Swiss Trail Tour

Die Teilnehmer absolvieren entweder 90 Kilometer auf der Tourdistanz oder 145 Kilometer auf der Ultradistanz, die Höhenmeter nicht eingerechnet. Die Königsetappe steht am Sonntag auf dem Programm, wenn es in Richtung Iffighorn geht. Neu wird in diesem Jahr der beste Bergläufer ausgezeichnet. Wer zuerst oben ist, gewinnt den Bergpreis. Die jeweiligen Etappen können auch als Einzeltag gelaufen werden.

Bereits ihre Teilnahme zugesichert haben mit Adrian Zurbrügg und Mike Baumgartner die Vorjahressieger auf der Ultradistanz im Couple oder auf der kürzeren Tourstrecke der ehemalige Gigathlonsieger Ramon Krebs.

Ebenfalls ins Programm der Swiss Trail Tour integriert ist der traditionelle Iffigenalplauf. Der Berglauf über 9,4 Kilometer findet schon seit langem alljährlich statt und sorgt zusammen mit den Kinderläufen im Dorfkern für zusätzliche Stimmung.

www.swisstrailtour.com