Howald hatte nicht nur Freunde

«Mir hei e schöni Heimet, mir syn ere e ganze Ma schuldig!» Dieser Satz von Schriftsteller Rudolf von Tavel, der an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Bern wirkte, ist eine Zusammenfassung von Leben und Werk des Chronisten, Pfarrers und Zeichners Karl Howald (1796–1869). Howald war von Geburt her ein Stadtberner. Sein Vater Andreas Howald versah am burgerlichen Knabenwaisenhaus die Stelle eines Schreiblehrers. Seine Mutter Barbara Krebs stammte aus Hilterfingen.