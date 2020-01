Er bringt den Jazz aufs Land

Als Nächstes muss er beim geflickten Klavier neue Saiten einspannen, 230 Stück. Daneben wartet bereits eine andere Arbeit: Die Hämmer, die auf die Saiten schlagen, brauchen neue Lederbänder. Von ihnen gibt es 88 Stück. «Die Gäggelibüez mag ich.» Langweilig wurde es ihm noch nie dabei. Denn in der Werkstatt läuft stets Radio Swiss Jazz.

«Die Gäggelibüez mag ich.»Jaro Küng, ThunIn der Ausbildung zum Klavierbauer

Grenzen findet seine Geduld, wenn er ein Klavier stimmen muss. Während Ausgelernte knapp zwei Stunden brauchen, sind es bei Küng etwa vier. Bereits die kleinste Bewegung des Stimmwirbels mit dem Stimmschlüssel verändere den Ton stark. Zudem müsse sich das Gehör verfeinern, um die Schwingungen zu erkennen. «Das Stimmen ist der Grund, warum die Lehre vier Jahre dauert.» Selbst wer die Lehrabschlussprüfung bestehe, brauche danach mindestens zehn Jahre, bis er oder sie konstant richtig stimme, sagt Küng.

Wenig Lehrstellen

Welchen Beruf er lernen will, weiss Küng, seit er als 12-Jähriger mit seiner damaligen Klavierlehrerin die Werkstatt eines Klavierbauers besichtigte. Dass es etwas Handwerkliches sein soll, stand schon lange fest. Auch, dass er lieber Holz als Metall bearbeitet. «Holz kann ich mit einer Feile oder Schleifpapier verändern. Beim Metall bräuchte ich immer eine Maschine.» Dazu die Abwechslung von filigranen und gröberen Arbeitsschritten.

Gefragt: Fingerfertigkeit und Geduld. Bild: Christian Pfander

Doch so leicht ist es nicht für angehende Klavierbauerinnen und Klavierbauer, eine Lehrstelle zu finden. In der Schweiz bilden nur neun Betriebe ihren Nachwuchs aus. Acht Personen befinden sich im Moment in der Ausbildung – gerechnet über alle vier Jahre. In Thun gibt es einen Ausbildungsplatz im Geschäft von Matthias Simmen. Dieser wurde exakt dann frei, als Jaro Küng die Schule abschloss. Nach zwei Tagen Schnuppern hatte er «viel Glück». Und die Lehrstelle.

Der eigene Style

Neun Wochen pro Jahr besucht er die Berufsschule Arenenberg in Salenstein, Thurgau. Dort trifft er auf rund vierzig andere junge Leute, die einen Beruf im Feld des Musikinstrumentenbaus erlernen. Die meisten Mitschülerinnen und Mitschüler kommen vom Land, teilen die Interessen vom Städter Küng nicht. «Für sie bin wohl ich seltsam.»