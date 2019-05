Energie Thun AG auf Wachstumskurs

Auch das neue Stufenpumpwerk Barmettlen in Schwendibach habe sich bewährt, um den Rückgang der Quellschüttungen mit Grundwasser auszugleichen. «Wir konnten das Pumpwerk gerade zum richtigen Zeitpunkt in Betrieb nehmen und mit dem zusätzlichen Grundwasser in Schwendibach und Homberg eine Wasserknappheit verhindern», hielt Michael Gruber fest.

Fernwärme steigern

Seit Anfang Jahr ist die Energie Thun AG mit 15 Prozent an der gemeinsam mit der Avag und der Steffisburger NetZulg AG neu gegründeten Fernwärme Thun AG beteiligt. «Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Partnern die Versorgung der Fernwärme in der Region zu steigern», sagte der CEO.

Damit sei ein Schritt für eine effiziente und nachhaltige Energienutzung in der Region Thun erfolgt. An der Generalversammlung am Mittwoch wurde die Thuner Gemeinderätin Andrea de Meuron (Grüne) neu in den Verwaltungsrat gewählt. Sie ersetzt Marianne Dumermuth (SP), die dem Gremium seit 2011 angehörte. Die Thun Energie AG beschäftigt 129 Mitarbeitende, davon 11 Lernende.