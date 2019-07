Eine Schulklasse führte für einen Tag das Schloss

23 Kinder aus der dritten Klasse der Primarschule Neufeld in Thun führten am letzten Sonntag einen Tag lang das Schloss Oberhofen, wie Schlossleiterin Christina Fankhauser in einer Mitteilung schriebt. Sie empfingen zahlreiche Besucher und Besucherinnen, waren als Aufsichten tätig und beantworteten Fragen der Gäste, übernahmen die Arbeiten der Schlosswarte – wie Kies rechen oder Abfalleimer leeren – und erzählten auf Führungen in verschiedenen Räumen vom Schloss und seiner Geschichte.