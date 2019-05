Eine Million für eine neue «Goldküste»

Die massive Ufermauer beim Bade- und Rastplatz sollte einer Kiesaufschüttung Platz machen; zum Wohl der Jungfische und der Badenden. Überdies wäre der Staat Bern bereit gewesen, den Bau einer öffentlichen Toilette zu finanzieren.

Der Konjunktiv verrät: Das Strandprojekt ging baden. Im Wortsinn. Grund: Die Gemeinde hätte den Unterhalt der WC-Anlage übernehmen sollen. Das aber hat dem Gemeinderat gestunken. «Es besteht kein Handlungsbedarf für eine öffentliche Toilette am Strandweg», liess sich Gemeindepräsident Franz Arnold damals zitieren. Man habe WC in der Spiezer Bucht und auch in Faulensee.

Probleme mit Fäkalien

Daran hat sich eigentlich nichts geändert. Trotzdem setzt der Gemeinderat (GR) nun ein vergleichbares Geschäft ganz oben auf seine Agenda. «Ufergestaltung inklusive Neubau WC-Anlage und Feuerstelle Strandweg» lautet der Titel eines Kreditbegehrens, über das der Grosse Gemeinderat (GGR) am 24. Juni befinden wird.

Vor Jahren vermochten sich die Behörden nicht zu einigen. Was wurde nun besser gemacht? «Nichts, die Situation ist aber eine andere», sagt Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner. «Das Problem hat sich verschärft, die Leute sind hemmungsloser geworden.» Damit spricht sie die Unsitte der wild verrichteten Notdurft an.

Wegen der gesteigerten touristischen Nachfrage im letzten Jahrzehnt habe sich «die unschöne Situation der Arealverschmutzung durch Fäkalien» akzentuiert. So ist es in der Botschaft an den GGR zu lesen. «Dieser Umstand ist mitunter der Hauptgrund für die geplante Massnahme», sagt Bauvorsteher Rudolf Thomann.