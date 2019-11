«Abwechslungsreiche Stände, freundliche Aussteller, da ist die Welt in Thun doch unglaublich in Ordnung», sagte Gerhard Engemann, Geschäftsführer der Thun-Expo, an der Eröffnung der Ausstellung Neuland in Thun. Er sprach damit nicht zuletzt auch diese Zeitung an, die in der Vorschau auf die Messe titelte «Neuland-Macher stellen die Welt auf den Kopf».