Musikalisches Feuerwerk am Thunfest

Auf der grossen Bühne auf dem Rathausplatz liess Marius Bear mit leidenschaftlichen Liedern wie «Blood of my Heartbeat» seine unter die Haut gehende Stimme aufs Publikum wirken. Der frühe Abend war wohl schuld, dass sich der Platz erst zu einem Drittel füllte. Denn an der Musikalität und den einfühlsamen, bärigen Liedern des Schweizer Künstlers und seiner Band kann es nicht gelegen haben, wie die anwesenden Fans mit begeistertem Applaus bestätigten. Den Preisträger des «SRF 3 Best Talent 2018» hat es mittlerweile nach London verschlagen, wo er sich den Beinamen «Schweizer Joe Cocker» einhandelte. Wie gut, dass sich der Appenzeller Marius Hügli in Bear umtaufte, denn der tierische Nachname eignet sich sicherlich besser auf seinem Weg zu internationalen Ruhm.

Festliche Therapie für durstige Kehlen

Noch war ein gutes Durchkommen in den Gassen und Strassen von Thun, was sich aber mit fortschreitendem Abend zu einem Volksfest mauserte, das dem Motto in berndeutscher SMS-Sprache «mägsehtsech – gibliebi – mäfröitsech» mehr als gerecht werden sollte.

Am Rathausquai allerdings zeigten sich die Fans der italienischen Muse schon in Feierlaune, denn der Rosé floss reichlich zu den leidenschaftlichen Klängen des Italothuners Roberto Brigante und seiner Band. Nicht nur die Servicemitarbeiterinnen waren überraschend schnell wie aus dem Boden gewachsen zur Stelle, um durstige Kehlen zu therapieren. Brigante selbst, der sein Publikum mit seiner authentischen Kunst begeisterte, hielt eine Überraschung bereit, als er George und seine Musiker auf die Bühne holte. Emotional intonierten die beiden «Freunde für immer – liebenswerte Spinner – immer eine Melodie im Kopf» zweisprachig, zu dem das Publikum das «Na na na» lebenslustig beisteuerte.

«Ich fühle mich jetzt mit 56 Jahren wie ein Bambino!»Roberto Brigante wähnte sich in einem Jungbrunnen.

George setze noch ein Highlight drauf, als er seinen Hit «Hie bini deheim» mit herrlicher Reibeisenstimme sang. Der Feuerzeug-schwenk-Song begeisterte die Gäste im bumsvollen Zelt, die fleissig auch «Wenn d Sunne hingerem Jura untergeit» mitsangen und selbst vor der Jodelpassage nicht haltmachten. Der in den vergangenen Monaten endlich bekannter gewordene lokale Cantautore Roberto Brigante versicherte: «Ich fühle mich jetzt mit 56 Jahren wie ein Bambino!» Die Technoversion von «Azzuro», die der DJ nach dem Auftritt laufen liess, beleidigte deshalb fast die Ohren.

Zuerst knallte Irish Rock, dann brillierte Reggae

Immerhin schon halb füllte sich der Rathausplatz zum 20-Uhr-Auftritt des Saint City Orchestra mit irischem Rock, bei dem sich die kostenlos erhältlichen Ohrstöpsel als lebensrettende Massnahme erwiesen. Musikalisch kraftvoll und geradlinig glich der Auftritt einer melodischen Presslufthammerbaustelle, vor der empfindliche Seelen flüchten mussten.