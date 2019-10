Ein «Meitschi» in neuem Kleid

Mit Andrea und Alex Bühlmann eröffneten am Freitag an der Rütlistrasse 5 in Thun zwei gelernte Köche das Restaurant Meitschi. Grossen Wert legen die beiden mit ihrem siebenköpfigen Team darauf, dass regionale Produkte frisch zubereitet werden: «Wir verwenden keine Fertigprodukte», lassen sie sich in einer Medienmitteilung zitieren.