Ein Leben für die Mode

«Es ist ein Abschied von meinen Kundinnen und auch ein wenig von der Mode», sagt sie. Wehmut ist in ihrer Stimme nicht auszumachen, doch es sei eine schwere Entscheidung gewesen, räumt sie ein: «In meinem Alter kann man plötzlich krank werden – und was dann?» Sie suchte zwar nach einer Nachfolgerin und hatte bereits eine sehr fähige Frau im Visier, die sich dann aber doch anders entschied.

Einzigartiger Mix

Zusammen mit ihrem vor vier Jahren verstorbenen Ehemann Walter gründete Liselotte Eggimann das Geschäft 1965. «I ha eifach wöue es Lädeli ufmache», erinnert sie sich. An der Oberen Hauptgasse 42 boten die beiden Lederwaren, Modeschmuck und Geschenkartikel an. Dieser Mix sei damals in Thun noch einzigartig gewesen, und entsprechend gut sei das Geschäft gelaufen. Da kam es auch vor, dass eine Lederhandtasche für 3000 Franken über den Ladentisch ging.

Eines Tages kam Walter Eggimann von einer Einkaufsreise mit Kleidern und Hüten aus Finnland zurück nach Thun. «Das neue Angebot schlug ein wie eine Bombe – besonders die Hüte. Die Kundinnen fragten nach mehr, und schon bald bestand die Hälfte des Sortiments aus Kleidern.» Später – «Ich kann mir einfach keine Daten merken» – entschied das Ehepaar, nur noch auf Bekleidung zu setzen, und zog mit seinem Geschäft an die Obere Hauptgasse 81.

Verwöhnen und zuhören

Im Lauf der Jahre hatte Liselotte Eggimann verschiedene Labels mit klingenden Namen wie Bogner im Angebot und setzte in den letzten Jahren auf das Label Luisa Cerano. Was auch immer auf der Etikette stand – wichtig war ihr immer die Qualität und Zeitlosigkeit der Produkte. Das schlug sich auch auf den Preis nieder. Mode Exclusivités bewegte sich immer im mittleren Segment und hatte Kundinnen aus den verschiedensten Schichten. «Mein Talent ist, die Bedürfnisse der Kundinnen zu erfassen und ihnen das Gefühl zu geben, verwöhnt zu werden.»

Im Lauf der Jahre entstanden damit Freundschaften, die über das Geschäftliche hinausgingen und in denen Liselotte Eggimann nicht nur in modischen Fragen Rat wusste, sondern auch in persönlichen Belangen. «Hier wird Frau gehegt und gepflegt – kann sich fallen lassen und wohlfühlen – und vielleicht sich und ihren Schrank um ein Stück Exklusivität bereichern», wie es auf der Website von Mode Exclusivités heisst.

Kurze Reisen statt Verkaufen

Und jetzt? Wie wird Liselotte Eggimann die Zeit auffüllen, die ihr nun bald in Hülle und Fülle zur Verfügung steht? «Kurze Reisen», sagt sie. «Vielleicht mal den ganzen Tag auf einem See verbringen. Und natürlich Zeit mit meinen beiden Grosskindern verbringen.»

Auch die Mode wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Lädele nach Herzenslust – und nie die Massenware im Auge, sondern das Exklusive.