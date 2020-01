Ein Ja, das Investoren und Stadt in die Pflicht nimmt

Stellen Sie sich vor, in unmittelbarer Nähe Ihres Wohnhauses wird ein 29,9 Meter hohes Gebäude erstellt. Klar, dass das keine Freude auslöst – verständlich deshalb auch, dass sich Direktbetroffene wehren. So wie beim Projekt Hoffmatte, das eine neue Wohnüberbauung mit elf Gebäuden vorsieht, die zwischen 12 und knapp 30 Meter hoch sein werden. Weil Leist und Anwohner das Referendum ergriffen haben, stimmen die Thunerinnen und Thuner über die Umzonung ab, welche für die neue Wohnüberbauung notwendig ist. Doch bei allem Verständnis für die Anwohnerinnen und Anwohner: Das Projekt ergibt Sinn – und damit auch ein Ja am 9. Februar an der Urne.