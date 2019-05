Ein Hauch von Musical in der Produktion

Mareike Delaquis Porschka, die Kostümbildnerin, erklärt: «Jedes Element ist wichtig, die Musik, die Requisiten, das Bühnenbild und die Kostüme der Darsteller, damit die Aufführung des Musicals zu einem mitreissenden Erlebnis wird.» Das Musical spielt zu einem grossen Teil auf einem Kreuzfahrtschiff. «Bei den Kostümen für die Thuner Seebühne muss man anders vorgehen als bei einem Musical in einem Indoor-Theater.

Die tolle Aussicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau lenkt die Zuschauer ab, und die Distanz zwischen Bühne und Zuschauertribüne ist grösser», sagt Delaquis. Sie muss satte Farben wählen und scharfe Silhouetten entwerfen, die die Konturen gut sichtbar machen. Die Farben werden für die Rollen, zum Beispiel die Blondinen des Liedes «Siebzehn Jahr, blondes Haar», passend ausgewählt. Mit diesen Kleidern werden die Inhalte der Songs von Udo Jürgens noch besser hervorgehoben.

280 Kostüme

«Ich war noch niemals in New York» ist ein Jukebox-Musical und besteht aus vielen Evergreens. Für die verschiedenen Szenen braucht es insgesamt 280 Kostüme. Mareike Delaquis entwirft sie und organisiert deren Beschaffung. Sie entscheidet: Was kann man kaufen? Was stellt sie in ihrem eigenen Atelier her? Was lässt sie produzieren?

Ihre Anforderungen an die Stoffe sind hoch, die Kostüme werden oft getragen. Sie werden immer wieder in ganz kurzer Zeit gewechselt und dürfen nicht reissen; es darf kein Reissverschluss kaputtgehen. Auch ein bisschen Regen müssen sie aushalten können. Seide oder Wollstoffe eignen sich gar nicht, Baumwolle nicht immer.

Delaquis setzt darum auf Kunstfasern und technisches Material, auch mal auf Neopren. Die Kostüme der Blondinen werden transparent sein. Delaquis konnte für die Matrosen weisse Hosen kaufen, doch passende weisse Oberteile waren nirgends aufzutreiben. Auch die Kostüme für die Blondinen waren so, wie sie es sich vorstellte, nicht zu kaufen.