Ein goldener Fluss fliesst durchs Dorf

Neu ist das Caffè Douro während sieben Tagen geöffnet. Montags bis donnerstags ab 6 bis 19 Uhr, freitags bis 21 Uhr, am Samstag (ab 7.30 bis 21 Uhr) und am Sonntag (ab 8 bis 17 Uhr) werden Menüs nach portugiesischen Rezepten angeboten.

Ribeiro und ihr Mann Raul führen seit einiger Zeit bereits in Münsingen ein kleines portugiesisches Lokal. Janete Ribeiro wird sich jedoch in Zukunft auf das Caffè Douro in Uetendorf konzentrieren. Übrigens: Douro, spanisch Duero, ist ein grosser Fluss im Norden Portugals, der auch der goldene Fluss genannt wird.