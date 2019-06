«Diese Schuhe geben Abzug»

«Das gibt bestimmt Abzug.» Die Musikgesellschaft Bellmund/Sutz-Lattrigen ist am 24. Bernischen Kantonal-Musikfest in in der Kategorie Parademusik gerade am Marschieren. OK-Mitglied Alfred Schüpbach (71) schaut genau hin. Mit Abzug meint er nicht etwa leicht verzogene Blasmusiktöne. Die Schuhe eines Formationsmitglieds sind ihm ins Auge gestochen. «Die Turnschuhe sind nicht ganz in Schwarz», ergänzt er.